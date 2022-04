Inter encaminha empréstimo de Víctor Cuesta ao Botafogo

publicidade

Víctor Cuesta está de malas prontas para deixar o Beira-Rio. O Inter encaminhou o empréstimo do zagueiro argentino ao Botafogo nesta sexta-feira (8). Aos 33 anos, o jogador vai assinar contrato com o Glorioso até o final de 2022.

Fora dos planos de Alexander Medina para o restante da temporada, Cuesta recebeu sondagens do São Paulo e do próprio Botafogo, que avançou para contratar o defensor. O clube carioca vai arcar com os salários.

Víctor Cuesta chegou ao Colorado para a disputa da Série B em 2017. Desde então, o atleta foi titular do Inter nas cinco temporadas em Porto Alegre. Porém, nos dois últimos anos, ele enfrentou contestações da torcida colorada. Com a camisa do clube, foram 270 partidas disputadas e 10 gols marcados, além de 13 assistências distribuídas.

No início de 2022, Cuesta renovou contrato com os gaúchos até o final de 2023. O vínculo anterior era válido até metade deste ano.

Veja Também