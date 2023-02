Inter encaminha retorno de Luiz Adriano

publicidade

*Com informações do repórter Cristiano Silva, da Rádio Guaíba

O Inter está próximo de anunciar o retorno de Luiz Adriano, 35 anos. O centroavante tem contrato com o Antalyaspor, da Turquia, até junho, e o Colorado tenta a sua liberação antecipada. A ideia do clube gaúcho é ter o jogador ainda para a disputa do Campeonato Gaúcho.

Campeão do Mundo em 2006, Luiz Adriano está no time turco desde 2021, quando deixou o Palmeiras. Em duas temporadas, o atacante soma 38 partidas, com oito gols marcados e quatro assistências distribuídas. Com a intenção de concretizar essa negociação até sexta-feira, o presidente Alessandro Barcellos e o gerente de mercado, Deive Bandeira, estão na Europa.

Em outra frente, o Colorado trabalha para fechar a contratação de Gustavo Cuéllar, 30 anos, do Al-Hilal, da Arábia Saudita. A expectativa nos bastidores do Beira-Rio é de que o volante possa conseguir a sua liberação do clube saudita. Porém, a sua vinda poderá ficar para o segundo semestre de 2023.

Entre Inter e Cuéllar, há um princípio de acordo em relação às bases salariais. Agora, é preciso ter o acerto com o Al-Hilal, atual vice-campeão do mundo.

Veja Também