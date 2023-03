Inter encara Caxias neste sábado na luta por vaga na final do Gauchão

publicidade

O tempo de preparação chegou ao fim. A partir de agora, o Inter só terá jogos decisivos e bem mais complicados, com menor intervalo para treinos entre eles. A nova rotina será inaugurada neste sábado, às 16h30min, contra o Caxias, no estádio Centenário. O duelo começa a definir qual das duas equipes segue para a final do Campeonato Gaúcho. A segunda partida está marcada para o outro domingo, dia 26, no Beira-Rio.

O Inter colocou como objetivo máximo deste início de temporada a conquista da taça gaúcha. Por isso, em todos os discursos, tanto Mano Menezes quanto os dirigentes enfatizam a necessidade de aumentar o nível de concentração a partir de agora, quando começam as fases decisivas. Até as estreias na Copa do Brasil e na Libertadores da América, que também ocorrem nas próximas semanas, estão deixadas de lado por enquanto.

O objetivo dos colorados é, respeitando o Caxias, arrancar com algum tipo de vantagem. “O nosso campeonato, agora, é o Campeonato Gaúcho. O resto vem depois”, afirmou o presidente Alessandro Barcellos, em entrevistas nesta semana.

Mano Menezes teve tempo para trabalhar o time e mandará a campo tudo que tem de melhor. A tendência é que opte por Matheus Dias no meio-campo e Wanderson no ataque mesmo que, para isso, Johnny e Pedro Henrique tenham que esperar por uma chance no banco. A ideia do técnico é finalmente reproduzir o esquema que funcionou muito bem na reta final do Brasileirão passado. Ou seja, o centroavante Luiz Adriano começa entre os titulares.

Campeonato Gaúcho 2023 - Semifinal - Jogo 1

Caxias

Bruno Ferreira; Marcelo, Dirceu, Fernando e Dudu Mandai; Marlon, Vini Guedes (Marciel) e Peninha; Diego Rosa, Jean Dias e Eron (Marcão). Técnico: Thiago Carvalho.

Inter

Keiller; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Johnny (Baralhas ou Matheus Dias) e De Pena; Mauricio; Alan Patrick e Pedro Henrique (Wanderson); Luiz Adriano. Técnico: Mano Menezes.

Árbitro: Jean Pierre Lima

Assistentes: Lucio Flor e Fabricio Baseggio.

VAR: Pablo Ramon Pinheiro.

Data e hora: 18 de março, sábado, às 16h30min.

Local: Centenário, Caxias do Sul (RS).

