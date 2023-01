Inter encara o Ituano por vaga nas quartas de final da Copinha

publicidade

Sem tempo para descansar e, muito menos, para comemorar, o Inter volta a campo nesta terça-feira à noite, a partir das 21h45min, para enfrentar o Ituano (SP), no estádio Municipal Santana de Parnaíba. O jogo vale uma vaga nas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Na fase anterior, o time colorado, sob o comando do técnico João Miguel, passou pelo SKA Brasil em um confronto marcado pelo equilíbrio e pela emoção. Após o empate sem gols no tempo normal, com direito a um pênalti defendido pelo goleiro colorado João Victor nos acréscimos da etapa final, a decisão seguiu para as cobranças de pênaltis.

De novo, o goleiro saltou o Inter, que conquistou a vaga com uma vitória por 5 a 4 do nos pênaltis. Se passar pelo Ituano hoje, o Inter pega o vencedor do duelo entre América Mineiro e Bragantino, que também se enfrentam hoje, mas na Arena Barueri.

A boa campanha do time colorado já começa a chamar a atenção para os jogadores do Inter. O lateral Allan Aniz, de 19 anos, é um dos mais assediados. Olheiros de vários clubes europeus, entre os quais Ajax, da Holanda, e Fiorentina, da Itália, observam o jogador, cujos direitos estão divididos entre o Inter e o Bahia.

Allan Aniz tem contrato com o clube colorado até fevereiro de 2024, mas o Inter pode comprar mais 10% dos seus direitos, prorrogando o vínculo, por um valor já fixado. Outros nomes que chamam a atenção são o atacante Matteo, que filho do ex-jogador Amoroso, o centroavante Ricardo Mathias, de só 16 anos e 1,92 metro de altura, e o meia Tortello.