Inter encara Santos na Vila Belmiro em busca de remobilização

Um contexto parecido une os treinadores de Santos e Inter que se enfrentam na noite deste sábado, às 21h, na Vila Belmiro, pela 8ª rodada do Brasileirão. De um lado Mano Menezes e do outro Odair Hellmann têm formação dentro da base do clube gaúcho e neste momento da temporada encontram-se pressionados por melhores resultados.

Ainda que o técnico colorado venha de três vitórias em sequência, curiosamente logo depois do Gre-Nal encerrando uma série de cinco derrotas, a pressão não o abandonou. Os dois ainda digerem eliminações recentes na Copa do Brasil e assim, uma melhora na tabela do Campeonato Brasileiro é algo que se impõe em um momento conturbado na temporada.

“Com esse grupo que foi vice-campeão brasileiro a gente acredita que é possível”, foi um trecho do discurso do presidente Alessandro Barcellos após a desclassificação dentro de casa para o América no meio de semana. Pela terceira vez em menos de um ano e novamente durante a atual gestão, o time terá que reagir após um revés indigesto e que a torcida não aceitou da maneira como se deu. A impressão de um filme já visto nos últimos tempos testa a paciência do torcedor. Sem ter muito o que explicar, mas com muito trabalho pela frente, cabe ao comandante tentar enxergar o lado positivo da atual conjuntura. Se são muitos os problemas, há o que pode ser aproveitado. “Com menos uma competição vamos ter um período maior para solucionar os problemas”, antecipou Mano Menezes.

Tanto o Santos quanto o Inter chegam para o duelo deste sábado pressionados por melhores resultados após serem eliminados na Copa do Brasil, caminho mais curto par a Libertadores, mas também fonte de renda de clubes com necessidade de buscar aportes financeiros para amenizar problemas internos.

Os paulistas seguem na Copa Sul-Americana, mas em situação incômoda na chave. O Inter está de olho também na Libertadores na quarta-feira. No entanto, descuidar do Brasileiro, pode ser perigoso logo em seguida.

Brasileirão - 9ª rodada

Santos

João Paulo; Gabriel Inocêncio, Joaquim, Messias e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Dodi e Lucas Lima; Mendonza, Deivid Washington e Soteldo. Técnico: Odair Hellmann.

Inter

Keiller; Rômulo (Igor Gomes), Moledo, Vitão e Renê; Baralhas (Matheus Dias), Johnny, De Pena, Alan Patrick e Wanderson (Pedro Henrique); Luiz Adriano (Lucca). Técnico: Mano Menezes.

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (FIFA-MG)

Auxiliares: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Marcyano da Silva Vicente (MG).

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (FIFA-RJ).

Data e hora: 03 de junho de 2023, sábado, às 21h.

Local: Vila Belmiro, Santos (SP).

