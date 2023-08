Inter encerra preparação para duelo com líder Botafogo no Brasileirão

publicidade

Depois de uma classificação eufórica diante do River Plate, o Inter agora tem mais um difícil compromisso, desta vez pelo Brasileirão. O Colorado encara o líder Botafogo, às 21h, neste sábado no Rio de Janeiro pela 19ª rodada.

O técnico Eduardo Coudet finalizou a preparação dos atletas na tarde deste sábado no CT Parque Gigante. A expectativa é que Chacho atue com o que tem de melhor. Os duelos pela Libertadores com o Bolívar só acontecem na outra semana.

Além disso, no Campeonato Brasileiro, o Inter é dono de uma decepcionante campanha e vem de uma sequência de resultados ruins. É o décimo segundo colocado com 24 pontos. Eduardo Coudet ainda não venceu no Brasileirão.

