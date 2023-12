Inter encerra temporada com sequência de vitórias e "melhora abismal"

publicidade

O técnico Eduardo Coudet desconversa sobre sua permanência no Inter. No entanto, Chacho fez um balanço positivo de seu trabalho ao final da temporada.

Semi-finalista da Libertadores e nono colocado no Brasileirão, Coudet entende que para além dos resultados, o desempenho é o principal destaque do elenco que assumiu no decorrer da temporada.

"Quanto ao crescimento, pode falar um montão. Eu acho que esse time cresceu muito. A melhora é abismal", disse depois da vitória contra o Botafogo. Nos últimos quatro jogos do ano, o Inter somou doze pontos.

Mesmo que aguarde o resultado das eleições para sacramentar sua sequência, Coudet vê um futuro positivo no Beira-Rio. "O clube está melhor. Não tem dívida. Tem projeção de poder fazer investimento importante no ano que. Em 2020 não estava assim. É uma diferença importante para o clube. Eu sou agradecido pela possibilidade que me deu pela segunda vez de trabalhar aqui".

