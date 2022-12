Inter encontra dificuldades para contratar novo preparador físico

publicidade

Três semanas após a saída de Flávio de Oliveira, o Inter segue no mercado em busca de um preparador físico. Por causa das dificuldades encontradas, o Colorado pode começar a pré-temporada nesta quarta-feira, dia 14, sem o novo profissional da área.

Um dos nomes especulados para assumir a função é o de Fábio Mahseredjian, que estava com o Brasil na Copa do Mundo do Catar. O profissional já teve passagem pelo Colorado, onde conquistou a Libertadores 2010. A possibilidade de Fábio tirar um tempo para descansar após deixar a Seleção Brasileira o afasta do Beira-Rio.

Com as opções escassas no mercado, o Inter analisou efetivar João Goulart, que é auxiliar da preparação física no clube. Porém, essa situação, até o momento, não evoluiu. O profissional chegou ao Inter em 2009 para trabalhar nas categorias de base. Entre 2015 e 2016 nas comissões técnicas de Argel, Falcão e Lisca, ocupou o cargo de preparador físico principal. Ele deixou o Colorado no ano seguinte, retornando em 2019.

Veja Também