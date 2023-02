Inter enfrenta Aimoré neste sábado e busca aprimorar o time antes do Gre-Nal

publicidade

Depois de uma semana e meia dedicada apenas aos treinos, o Inter volta a campo para enfrentar o Aimoré, neste sábado, no estádio Cristo Rei, em São Leopoldo. A partida vale pela 9ª rodada do Campeonato Gaúcho e é a última antes do clássico Gre-Nal, marcado para o outro domingo, na Arena.

Gauchão 2023: acompanhe Aimoré x Inter em tempo real

Mano Menezes investiu os últimos dias para a aprimorar o time colorado. Porém, perdeu algumas peças. O primeiro desfalque é o lateral Renê, que recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o São José, na última rodada. O outro é Vitão. O zagueiro apresentou sintomas gripais e não participou dos treinos dos últimos dias.

O primeiro vai dar lugar ao jovem Thauan Lara, que não deixa de ser uma atração extra da partida. Para a zaga, a troca natural é a entrada de Rodrigo Moledo, que já atuou em várias partidas da temporada, mas na vaga de Mercado, agora recuperado de uma lesão muscular.

O Inter tem cinco jogadores − Bustos, Johnny, De Pena, Baralhas e Pedro Henrique −, pendurados com dois cartões amarelos. Ou seja, se forem punidos novamente neste sábado, desfalcam o time colorado no Gre-Nal.

Na semana passada, quando concedeu a sua mais recente entrevista, Mano Menezes deixou claro que não projetaria o Gre-Nal antes do compromisso contra o Aimoré. Entretanto, não é possível garantir que o técnico não tenha mudado de ideia.

Gauchão 2023 - 9ª rodada

Aimoré

William; Bruno Ferreira, Milani, Guilherme Lacerda e Higor; Fábio, Mardley, Vitor Barreto e Yuri (Choco); Gustavo Poffo e Wesley Pacheco. Técnico: Pingo.

Inter

Keiller; Bustos (Mário Fernandes), Moledo, Mercado e Thauan Lara; Johnny (Baralhas), De Pena, Mauricio e Alan Patrick; Wanderson e Pedro Henrique (Alemão). Técnico: Mano Menezes.

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS).

Assistentes: Michael Stanislau e Luiza Naujorks Reis (RS)

Data e hora: 25 de fevereiro de 2023, sábado, às 16h30min

Local: Estádio Cristo Rei, em São Leopoldo (RS)