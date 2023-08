Inter enfrenta o River em dia de calor histórico em Buenos Aires

publicidade

A cidade de Buenos Aires, onde o Inter enfrenta o River Plate nesta terça-feira à noite, teve o segundo dia mais precoce com 30ºC no segundo semestre dos seus registros desde 1961, mostram as estatísticas do Serviço Meteorológico Nacional da Argentina. Conforme a estatística, o registro mais precoce de uma máxima de 30ºC na cidade argentina no segundo semestre foi em 29 de julho de 1979 com 30,2ºC. O terceiro posto, após o dado de hoje, fica com 2 de agosto de 2001, quando a máxima oficial na capital argentina foi de 30,6ºC.

De acordo com dados da estação meteorológica do Observatório Central de Buenos Aires, mantido pelo Serviço Nacional de Meteorologia em Villa Ortúzar, a temperatura às 15h desta terça-feira era de 30,1ºC. Em sua conta no Twitter, o Serviço Meteorológico Nacional informou que é o começo de agosto mais quente em 117 anos de dados. Nunca um primeiro de agosto tinha tido temperatura tão alta. O recorde anterior para a data era de 24,6ºC em 1942. Desde 21 de agosto de 2014, a temperatura não passava de 30ºC no inverno na capital argentina.