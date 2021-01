Inter enfrenta o São Paulo em briga direta pelo título do Brasileirão

publicidade

Inter e São Paulo se encontram na noite desta quarta-feira, no Morumbi, em partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, vivendo momentos distintos. Os colorados vivem uma fase de ascensão, não perdem há oito partidas e têm 100% de aproveitamento nos últimos seis compromissos. Assim, entraram na briga pelo título. A equipe paulista, por sua vez, desacelerou. Dos últimos nove pontos disputados, conquistou só um e viu sua vantagem minguar. Como apenas um ponto separa o Inter do São Paulo, o vencedor não só assume o primeiro lugar como dá um passo importante na corrida pelo título.

Embalado, o time colorado não deve ter qualquer novidade. Lucas Ribeiro, de boa atuação contra o Fortaleza, segue na vaga de Rodrigo Moledo. No ataque, Yuri Alberto será o centroavante. O grande reforço para Abel é a animação e a confiança do grupo, em alta nas últimas semanas. “Todo mundo colocou na cabeça o mesmo objetivo. Então, isso facilita”, afirma Patrick.

Não é apenas um jogo importante, mas uma semana crucial, porque domingo tem Gre-Nal no Beira-Rio. São dois compromissos difíceis e encarados como decisivos. “São dois adversários importantíssimos, que estão na briga. Então, é uma semana que pode ditar os rumos do campeonato”, acredita Patrick, um dos destaques do Inter nas últimas rodadas. “É possível ser campeão sim. Temos que acreditar. Mas temos que cumprir todas as etapas, e ainda falta muito”, diz.

Abel Braga e seus comandados têm preferido conter a euforia e seguir com o foco em uma partida de cada vez. A ordem é “manter os pés no chão”, apesar das seis vitórias consecutivas. Porém, a torcida não tem essa obrigação. Assim, dezenas de colorados desrespeitaram o distanciamento social e foram ao aeroporto Salgado Filho ontem despedir-se da delegação com cantos, faixas e bandeiras. O ônibus passou rápido pela aglomeração e ingressou no aeroporto por uma entrada secundária.

Diniz deve ter a volta de Luciano

Luciano, que deixou o Grêmio no meio do ano passado e transformou-se na principal peça ofensiva do São Paulo, tem grandes chances de retornar ao time contra o Inter. O atacante treinou normalmente nesta semana, mostrando estar recuperado de uma inflamação que o afastou nas últimas quatro partidas do São Paulo. Sem ele em campo, a equipe de Fernando Diniz perdeu dois jogos e empatou os outros dois.

Aos 27 anos, Luciano já marcou 15 gols pelo São Paulo, transformando-se no artilheiro da equipe no período. Em sua última entrevista, após o empate por 1 a 1 com o Athetico Paranaense, domingo, por 1 a 1, Diniz não escondeu a ansiedade para voltar a escalar o atacante. De qualquer forma, se ele não puder atuar mais uma vez, será substituído por Tchê Tchê.

Campeonato Brasileiro - 31ª rodada

São Paulo

Volpi; Juanfran, Diego Costa, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Brenner e Luciano. Técnico: Fernando Diniz.

Inter

Lomba, Rodinei, Cuesta, Lucas Ribeiro e Moises; Dourado, Praxedes, Edenílson, Patrick e Caio Vidal; Yuri Alberto. Técnico: Abel Braga

Arbitragem: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)

Data e hora: 20/01, às 21h30min