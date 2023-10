Inter enfrenta Santos em confronto direto para se afastar do Z-4

publicidade

Antes do treino de sexta-feira, o penúltimo antes da partida contra o Santos, o técnico do Inter, Eduardo Coudet, reuniu os jogadores no gramado do CT Parque Gigante. O técnico falou sobre a importância da partida, tratou de mobilizar o grupo e alertou sobre a necessidade urgente de conquistar uma vitória sobre o time paulista, neste domingo, às 16h, no Beira-Rio. Apesar de o técnico ainda projetar uma vaga na próxima edição da Libertadores, a verdade é que o jogo é um duelo direto entre dois times que, pelo menos neste momento, lutam para se afastar da perigosa parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro.

É a crueza dos números que comprava a necessidade de uma vitória. Apesar de estar em 12º na tabela, em caso de vitória do Santos, aliada a uma combinação improvável de outros resultados, o time colorado pode terminar a rodada já dentro da zona de rebaixamento. Em compensação, se bater o time do interino Marcelo Fernandes, o Inter pode abrir até cinco pontos de distância do Z-4 e, aí sim, passar a mirar outros objetivos.

“Na minha cabeça, tenho que temos seis jogos em casa e não podemos deixar passar nenhum ponto”, resumiu o próprio Coudet, em sua última entrevista. Ele projetou, além do jogo contra o Santos, os próximos compromissos, contra Vasco da Gama, fora, América Mineiro e Curitiba, ambos no Beira-Rio.

A boa notícia é que Coudet contará com a sua base de time. São muitos os reforços em relação à formação que perdeu para o Bahia, na última quarta-feira, em Salvador. Voltam jogadores em todos os setores do time. Na defesa, haverá o retorno de Rochet e Renê. No meio, voltam Johnny e Aránguiz e, no ataque, o reforço é Enner Valencia.

O centroavante, aliás, precisa desencantar no Brasileirão. Apesar de ter sido decisivo em vários momentos da Libertadores, ele só marcou um gol na competição que resta ao Inter na temporada. Valencia fez o primeiro na vitória por 3 a 2 sobre o Grêmio há duas semanas. O desempenho individual do atacante abaixo do esperado é reflexo e também a causa de o Inter ter, neste momento, o pior ataque do Brasileirão com apenas 23 gols depois de 27 rodadas.

“Temos que trabalhar o time como um bloco e não só a defesa ou o ataque. Mas a verdade é que não fizemos gol. Isso complica. Temos que fazer mais gols. Essa é uma realidade: temos dificuldade para fazer gols”, confirmou Coudet. São esperados 30 mil torcedores no Beira-Rio.

Brasileirão 2023 - 28ª rodada

Inter

Rochet; Bustos, Vitão, Mercado, Renê; Johnny, Aránguiz, Alan Patrick; Maurício, Wanderson, Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

Santos

Vladimir; Joaquim, João Basso, Dodô, Lucas Braga, Tomás Rincón, Dodi (Nonato), Lucas Lima, Kevyson, Maxi Silvera, Mendoza. Técnico: M. Fernandes

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG).

Auxiliares: Bruno Raphael Pires (GO) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG).

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR).

Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS).

Horário: 16h.