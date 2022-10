Inter espera retorno financeiro a partir de contratações

publicidade

A contribuição técnica de Wanderson e Vitão ao novo Inter formado em 2022 por Mano Menezes é inegável. Porém, não é exatamente por ela − ou só por ela, pelo menos − que os dirigentes colorados estão dispostos a abrir os cofres, gastando alguns milhões de dólares, para comprar os direitos dos dois jogadores. Em ambos os casos, mesmo que o atacante já tenha 28 anos, o Inter espera ter um futuro lucro com o repasse, no futuro, dos dois jogadores. Ou seja, além do ganho técnico, o clube visa um vantagem financeira.

O caso menos complicado envolve Wanderson, já que no contrato de empréstimo havia a previsão de uma possível compra com o valor fixado. Para cumprir a cláusula, o Inter tem até o final do ano para pagar pelo menos a primeira de seis parcelas de 750 mil euros ao Krasnodar, da Rússia, para mantê-lo em definitivo no Beira-Rio.

Apesar de ser um jogador com uma idade relativamente alta considerando a política de compras dos principais clubes da Europa, há outros mercados para os quais o Inter pode fazer uma futura venda.

Algumas sondagens, inclusive, já foram feitas nesse sentido, sem avanço até o momento. O caso de Vitão é bem mais complicado, mas os lucros de um futura venda também devem ser maiores. Os direitos do zagueiro pertencem ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Ele veio ao Inter no início de abril, aproveitando-se de uma resolução da Fifa que permitiu a transferência dos jogadores estrangeiros que estavam na Rússia ou na Ucrânia, que estão em Guerra.

Em princípio, seu contrato era de três meses. Depois, baseada na mesma regra, que foi prorrogada, o Inter estendeu o empréstimo do jogador até junho de 2023. Até lá, ele fica no Beira-Rio. Depois, porém, ele teria que voltar ao Shakhtar.

Os primeiros contatos visando a negociação já foram feitos. Porém, não há uma base de valores. Em setembro de 2019, porém, o clube ucraniano pagou 4 milhões de euros ao Palmeiras para levá-lo e dificilmente aceitará um valor menor do que esse agora. Um fator que pesa a favor dos colorados é o desejo de Vitão em permanecer.