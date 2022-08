Inter esquece ressaca da Sul-Americana e goleia o Fluminense no Brasileirão

publicidade

O Inter reencontrou com estilo o caminho das vitórias neste domingo. Após o baque da eliminação para o Melgar na Copa Sul-Americana, o Colorado goleou o Fluminense por 3 a 0, no Beira-Rio, pela 22ª rodada do Brasileirão. Com o resultado, chega aos 36 pontos e segue no G6 da competição nacional.

Após um início morno, os comandados de Mano Menezes se encontraram dentro da partida e não tomaram conhecimento do Tricolor carioca. Fabricio Bustos, Alemão e Carlos de Pena fizeram os gols da vitória no Beira-Rio. No segundo tempo, em lance muito polêmico, Maurício teve um gol anulado. Depois de ouvir vaias no início do jogo, a equipe deixou o gramado sob aplausos de quase 15 mil torcedores.

O Inter volta a campo na próxima segunda-feira, dia 22 de agosto, para enfrentar o Avaí, às 20h, na Ressacada, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Vitória parcial não impede vaias

Mesmo fora de casa, o Fluminense manteve a sua forma de jogar com maior posse de bola. Aos 8 minutos, o Tricolor carioca criou a primeira chance de gol. Após jogada de Matheus Martins pela direita, Germán Cano aproveitou a falha de Mercado, dominou e finalizou. A bola desviou na zaga colorada e saiu à esquerda da meta de Daniel.

Recuperando-se da ressaca da eliminação na Sul-Americana e as críticas da torcida, o Inter finalizou pela primeira vez aos 14. Carlos de Pena cobrou falta da entrada da área por cima do gol e Fábio. A bola desviou na barreira, mas o árbitro não marcou o escanteio. Dez minutos depois, o Colorado chegou com perigo mais uma vez. Após cobrança de lateral, a zaga do Fluminense cortou a bola, que sobrou para De Pena. O camisa 14 dominou no peito dentro da área, mas finalizou mal para fora.

Explorando as jogadas en velocidade, o Inter quase abriu o placar aos 31. Carlos de Pena fez belo lançamento para Wanderson. O camisa 11 partiu em velocidade, driblou Nino e finalizou na trave direita de Fábio. Na sequência, aos 32, De Pena cobrou escanteio da direita e Jonnhy, na primeira trave, desviou de cabeça para grande defesa do goleiro do Fluminense.

Os donos da casa seguiram pressionando e conseguiram abrir o placar aos 35. Após retomar a bola no campo de ataque, Johnny acionou Bustos pela direita. O camisa 16 invadiu a área e fuzilou o goleiro Fábio no ângulo direito, 1 a 0.

Em desvantagem no marcador, o Fluminense adiantou as linhas e avançou no campo de ataque. Aos 41, após cruzamento da esquerda, Cano girou e finalizou. A bola foi amortecida por Gabriel Mercado e ficou nas mãos do goleiro Daniel. Após o apito de Ramon Abatti, a torcida colorada se dividiu entre vaias e aplausos na saída do time de campo. A eliminação diante do Melgar no meio de semana foi bastante marcante.

Erro grave da arbitragem não impedem goleada

Fernando Diniz promoveu uma mudança no time do Fluminense na volta para o segundo tempo: a entrada de Felipe Melo no lugar de Manoel. Mas foi o Inter que chegou pela primeira vez. No primeiro minuto, Nino errou, Alemão recuperou e acionou Carlos de Pena. O camisa 14 teve o chute bloqueado pela zaga do tricolor carioca.

Aos 4, o Fluminense chegou com muito perigo. Arias cobrou escanteio da esquerda, Ganso desviou no primeiro poste, mas Cano não conseguiu alcançar na segunda trave para empatar. O clube carioca tomou as rédeas da partida. Com mais posse de bola e as linhas adiantadas, o Fluminense rondava o gol de Daniel. Enquanto o Inter não conseguia sair de trás.

Na primeira chegada em velocidade, o Inter teve o gol anulado. Aos 16, Alemão serviu Maurício. O camisa 27 saiu na cara de Fábio e tocou entre as pernas do goleiro do Fluminense para aumentar a vantagem. Porém, após análise do VAR, o gol foi anulado por impedimento de Alemão, que estava no campo de defesa. Lance muito polêmico no Beira-Rio.

Se não valeu o gol de Maurício, o Inter tratou de encaminhar a vitória dez minutos depois. Aos 26, Wanderson acionou Alemão às costas de Felipe Melo. O camisa 35 invadiu a grande área e soltou o pé esquerdo para fazer o segundo gol colorado.

Com o placar mais dilatado, o Inter se tranquilizou na partida, e Mano Menezes tratou de fazer substituições para preservar alguns titulares. Braian Romero, Alan Patrick, Pedro Henrique e Liziero foram a campo nos lugares de Alemão, Wanderson, Maurício e Johnny, respectivamente.

Aos 40 minutos, em jogada de contragolpe, De Pena acionou Braian Romero, que invadiu a área e finalizou para grande defesa de Fábio. Em novo contragolpe, aos 45, Pedro Henrique recebeu dentro da área e finalizou de esquerda para fora. A bola desviou e saiu para escanteio.

A pressão final seguiu e surtiu efeito aos 47 minutos. Carlos de Pena recuperou a bola na entrada da grande área e finalizou com categoria no canto direito de Fábio, 3 a 0. Jogo liquidado e festa no Beira-Rio para as quase 15 mil pessoas.

Brasileirão Série A - 22ª rodada

Inter 3

Daniel; Fabricio Bustos, Vitão, Gabriel Mercado e Renê; Gabriel, Johnny (Liziero), Carlos de Pena e Maurício (Pedro Henrique); Wanderson (Alan Patrick) e Alemão (Romero). Técnico: Mano Menezes.

Fluminense 0

Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel (Felipe Melo) e Caio Paulista; André, Martinelli (Marrony) e Ganso (Willian); Matheus Martins, Arias (Nathan) e Germán Cano (John Kennedy). Técnico: Fernando Diniz.

Gols: Bustos, aos 35 minutos do primeiro tempo, Alemão, aos 26 minutos do segundo tempo, e Carlos de Pena, aos 47 minutos do segundo tempo

Cartões amarelos: Daniel (I); Marrony (F)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (FIFA-SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

Data e hora: 14 de agosto de 2022, domingo, às 19h

Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)