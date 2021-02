Inter faz jogo decisivo com o Vasco na briga pelo título do Brasileirão

publicidade

Pela quantidade e importância dos títulos conquistados em sete passagens pelo Beira-Rio, Abel Braga já gravou o seu nome na história colorada. Porém, a partir deste final de semana, ele, além de tudo isso, será também o técnico que mais trabalhou no Inter. Contra o Vasco, neste domingo, no estádio São Januário, ele completará 338 partidas no comando do time e ultrapassará Teté, que passou pelo clube na década de 1950.

Além da efeméride, o jogo é extremamente decisivo para o Inter. Para continuar na liderança do Brasileirão como principal postulante ao título, a equipe de Abel precisa vencer o desesperado Vasco, que luta contra o rebaixamento. Somando mais três pontos, o Inter não permite a ultrapassagem do Flamengo, que está em segundo lugar e enfrenta o Corinthians na rodada. No outro domingo, os dois líderes se enfrentam no Maracanã. Depois, só restará uma rodada.

“Abel tem o grupo na mão”, costumam dizer os dirigentes e pessoas próximas do técnico. Ele chegou no final do ano passado para substituir o prestigiado Eduardo Coudet, que, de surpresa, trocara o Beira-Rio pelo Celta, da Espanha. O começo foi ruim. O técnico não conhecia o grupo e tentou emendar o esquema deixado pelo argentino. Além disso, foi atrapalhado pela Covid-19, que o pegou e o deixou de fora por quase três semanas. Caiu da Libertadores e da Copa do Brasil, além de perder a liderança do Brasileiro. Tudo em três semanas. Mas Abel recuperou as rédeas da situação. Liderou uma reação inédita na história dos Brasileiros por pontos corridos (desde 2003), encarreirou nove vitórias, realcançou a liderança, criou gordura e fez a

torcida sonhar com uma conquista não vivida desde 1979.

Mas vieram dois tropeços em seguida. O Inter não venceu o Athletico-PR e perdeu para o Sport, no Beira-Rio, por 2 a 1, nas duas mais recentes rodadas. A frustração impediu o time colorado de abrir quatro pontos do Flamengo, mas o manteve na liderança. “É normal (perder para o Sport), mas nos não vamos deixar cair porque o momento mais difícil que passamos no campeonato foi justamente quando eu cheguei. Teve a derrota para o América-MG (pela Copa do Brasil), Santos e, por fim, para o Fluminense, mas depois não se perdeu mais. Ninguém mais lembra quando foi a derrota anterior”, disse Abel.

A partida tem um ingrediente extra, não menos importante. O Vasco enfrenta o drama da luta contra o rebaixamento. O time de Vanderlei Luxemburgo não vence há três rodadas e no meio de semana, foi goleado por 3 a 0 pelo Fortaleza, em um confronto direto contra o Z-4. Na sexta-feira, o presidente do clube, Jorge Salgado, compareceu ao treino e teve uma conversa com os jogadores. Ficou acertado que o time aumentará o rigor da concentração eacarga de treinos na reta final do Brasileirão para evitar o rebaixamento. Neste momento, o Vasco tem 37 pontos e ocupa a 17ª posição.

Brasileirão 2020 - 36ª Rodada

Vasco

Fernando Miguel, Léo Matos, Castan, Ricardo Graça, Henrique; Bruno Gomes, Léo Gil (Caio Lopes), Benítez, Pikachu, Pec (Catatau) e Cano. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Inter

Marcelo Lomba, Rodinei, Lucas Ribeiro, Cuesta, Moisés; Rodrigo Dourado, Edenílson, Praxedes; Thiago Galhardo, Caio e Yuri Alberto.Técnico: Abel Braga.

Local: São Januário, Rio de Janeiro.

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Horário: 16h