Inter faz primeira das 16 "decisões" por vaga na Libertadores contra o Avaí

Nas próximas 16 rodadas, as últimas do Campeonato Brasileiro, o Inter buscará uma vaga na próxima edição da Libertadores da América. Apesar de não ser o objetivo dos sonhos, é aquele que resta aos colorados na temporada. Por isso, Mano Menezes levou praticamente todos os titulares para Florianópolis, onde o Inter enfrenta o Avaí, na noite desta segunda-feira, no estádio da Ressacada. A única exceção é Daniel, que está suspenso e será substituído por Keiller.

Ao longo da semana, o treinador não deu muitos indícios dos seus planos para o time. Mas após a vitória sobre o Fluminense, no domingo passado, por 3 a 0, ele disse que a opção por Johnny e Maurício para montar o meio-campo emprestara mais dinamismo ao time. Eles entraram nos lugares de Edenilson, que estava afastado por causa de um edema ósseo no joelho direito, e Alan Patrick, com dificuldades musculares.

Porém, agora, os dois titulares estão à disposição e viajaram para Florianópolis. Como prevê enfrentar um adversário um pouco mais recuado, mesmo jogando na Ressacada, crescem as possibilidades de Mano montar a equipe com Alan Patrick e Edenilson.

No primeiro turno, o Avaí conseguiu arrancar um empate sem gols jogando no Beira-Rio. Os dois pontos que escaparam naquele dia fazem falta ao Inter agora. Por isso, os colorados buscarão a vitória na Ressacada. “Todo jogo é difícil, mas lá na Ressacada, o Avaí é um time muito duro. Já demonstrou isso contra outros times. Então, acho que vai ser uma partida difícil para nós. Mas estamos preparados para tentar conseguir garantir os três pontos, que é nosso objetivo”, afirmou Carlos de Pena.

O Avaí, por sua vez, tem como principal objetivo do restante do ano escapar do rebaixamento. Quando entrar em campo hoje à noite, o time do técnico Eduardo Barroca estará no Z-4. Por isso, precisa da vitória sobre o Inter. O grande destaque do time será Paolo Guerrero, que jogará a sua quarta partida pelo Avaí. Ainda sem ritmo, o centroavante, que parou quase um ano, ressente-se da falta de ritmo. O também ex-colorado Pottker, lesionado, é dúvida.

Campeonato Brasileiro - 23ª rodada

Avaí

Vladimir; Kevin, Bressan, Rafael Vaz e Bruno Cortes; Raniele, Lucas Ventura, Bruno Silva e Natanael; Bissoli e Guerrero. Técnico: Eduardo Barroca

Inter

Keiller; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Gabriel, Alan Patrick (Mauricio), Edenilson (Johnny) e De Pena; Wanderson e Alemão. Técnico: Mano Menezes

Arbitragem: Edina Alves Batista (SP)

Local: Estádio da Ressacada, em Florianópolis

Data e hora: 22/08, às 20h

