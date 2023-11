Inter faz promoção para sócios em jogo contra Red Bull Bragantino

publicidade

A direção do Inter anunciou nesta sexta-feira uma promoção para os sócios que desejarem ir no confronto com o Red Bull Bragantino, no domingo, pelo Brasileirão.

O Colorado visa voltar a vencer jogando no Beira-Rio para encaminhar um final de temporada sem sustos. No campo, Aránguiz e Alan Patrick serão desfalques e o técnico Eduardo Coudet confia no apoio das arquibancadas.

A ação visa os torcedores das modalidades que precisam adquirir ingresso e que, nesta partida, não pagarão pela entrada. Os que pertencem a modalidades que fazem Check-In, à exceção dos Coloradinhos, terão direito a ingresso gratuito para um acompanhante, como já foi praticado nos últimos jogos do Inter.

