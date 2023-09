Inter faz proposta pelo meia Roberto Pereyra, diz jornalista argentino

publicidade

O Inter fez uma proposta para contratar o meia argentino Roberto Pereyra, de 32 anos. A informação é do jornalista esportivo argentino Cesar Luis Merlo. O jogador está sem clube desde que deixou a Udinese, da Itália.

Segundo o jornalista, Pereyra teria recebido propostas também do Botafogo e do Palmeiras, que teria negociações mais avançadas. O desejo do atleta é permanecer na Europa. Mas caso as negociações não avancem por lá, Pereyra pode vir para o futebol brasileiro.

Revelado pelo River, o jogador atuou na Udinese, Juventus e no Watford, da Inglaterra. Ele chegou a defender a seleção argentina e foi titular em um amistoso contra o Brasil em 2014.