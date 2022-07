Inter faz treino tático sem zagueiro Rodrigo Moledo

publicidade

Sem a presença de Rodrigo Moledo, o Inter realizou na manhã desta quinta-feira um treino tático. Foi o primeiro promovido pelo técnico Mano Menezes nesta semana e que deve começar a definir a formação que entrará em campo no sábado, diante do Athletico-PR, na Arena da Baixada.

Moledo, que tem sido tratado com cuidado pela comissão técnica, não deverá viajar para Curitiba. A avaliação do treinador é de que o piso sintético da casa atleticana pode ser prejudicial para o defensor. Dessa forma, a tendência é de que o time tenha Vitão e Mercado como titulares. Kaique Rocha é uma alternativa mais remota.

Na atividade de hoje, que só teve a primeira parte aberta, a grande maioria dos titulares foi ao gramado do CT do Parque Gigante. Os atletas que estão lesionados, Renê, Bustos, Taison e Alan Patrick, não estiveram nos trabalhos.

Por conta da ausência do quarteto, o Inter deverá entrar modificado, inclusive com uma escalação pensada para o seguimento da Copa Sul-Americana. Moisés, que hoje é o lateral esquerdo titular, pode ser poupado. Assim, Thauan Lara tem chances de ser aproveitado. No meio-campo, Maurício e Boschilia surgem como opções mais prováveis. Já o ataque deve ter o retorno de Alemão, uma vez que o atleta não foi relacionado para o duelo contra o América-MG

Veja Também