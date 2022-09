Inter fica no 0 a 0 com o Red Bull Bragantino e deixa vice-liderança do Brasileirão

publicidade

O Inter esteve longe das boas exibições recentes no Brasileirão. Em perseguição à parte de cima da tabela, fez jogo protocolar nesta quarta-feira e ficou no 0 a 0 com o Red Bull Bragantino, no Beira-Rio. A partida, válida pela 28ª rodada, freia o bom momento colorado na competição, mas mantém a invencibilidade, que já dura mais de um mês.

Com o resultado, o Colorado perde a vice-liderança do Brasileirão para o Fluminense, que venceu na rodada. Vai a 50 pontos, fica na terceira posição, com 10 a menos que o líder Palmeiras, que bateu o Atlético-MG.

Veja Também

O próximo adversário do Inter é o Santos. Por conta das Eleições 2022, o confronto acontece no sábado, às 15h, no Beira-Rio. O jogo é válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Primeiro tempo de pouca inspiração

Até momentos antes do jogo, a principal dúvida do técnico Mano Menezes era no meio de campo. O treinador optou pela volta de De Pena ao time titular, com Mauricio no banco. Edenilson foi o outro volante, ao lado de Gabriel. Com Daniel ainda com lesão no olho, Keiller foi para o jogo. Igor Gomes fez sua estreia na lateral-direita, diante da suspensão de Bustos e da impossibilidade de Weverton, que pertence ao RB Bragantino, atuar.

A primeira chegada mais perigosa do Inter veio aos 12 minutos, em jogada pelo lado esquerdo. Pedro Henrique passou em velocidade e cruzou rasteiro buscando a pequena área. Na sequência do lance, Alemão dividiu com o goleiro Cleiton, que ficou sentindo uma pancada, sem intenção, na cabeça. O jogo foi parado antes da sequência da jogada, e ficou cerca de 4 minutos interrompido, até a pronta recuperação do jogador do Bragantino.

Pedro Henrique era um dos principais jogadores na primeira etapa. O responsável por dar volume e distribuir o jogo em ambos os lados, aparecendo tanto na esquerda quanto na direita. Foi a válvula de escape de um time que até ficou mais com a bola, mas não conseguia criar tantas chances claras, pelo menos na primeira meia hora de partida.

A segunda metade do primeiro tempo foi de menos emoções. Mesmo com o árbitro deixando o jogo correr - por vezes até em excesso, de maneira errada, fazendo "vista grossa" para faltas - a partida ficou truncada, sem chegadas mais perigosas ou finalizações que dessem trabalho aos goleiros.

A melhor chance dos visitantes saiu apenas aos 43 minutos. Em boa jogada pela esquerda, Helinho recebeu após tabela e fez cruzamento buscando a entrada da área, onde estava Carlos Eduardo. Ele recebeu livre de marcação, mas dominou mal, e a finalização saiu prensada, fácil para Keiller ficar com ela e garantir o 0 a 0 ao intervalo.

Empate se mantém com sustos no fim

A primeira chance mais clara do Inter, que voltou igual do intervalo, saiu de um erro individual do zagueiro Léo Ortiz. Aos 7 minutos, em uma bola que parecia dominada com tranquilidade pelo defensor, ele escorregou e deixou livre nos pés de Alemão. Ele arrancou com a pelota, invadiu a área, mas viu a zaga se recuperar a tempo de mandar para escanteio e evitar o primeiro gol.

Em um momento delicado no jogo, em que o Red Bull Bragantino era melhor, Pedro Henrique, sempre ele, era a válvula de escape. Em novo posicionamento, pela direita, ele seguia dando trabalho à defesa. Aos 16, ele avançou com a bola dominada e arriscou firme, rasteiro. Mais uma vez, obrigou Cleiton a espalmar para escanteio.

A resposta veio três minutos depois, na bola parada. Em cobrança de falta venenosa vinda da direita para a esquerda, ela veio fechando até o segundo pau. Lá, o artilheiro Luan Cândido apareceu de carrinho para mergulhar e finalizar, se aproveitando de falha do sistema defensivo do Inter. Ele perdeu um gol inacreditável, livre, livre de marcação. Ela saiu à esquerda de Keiller, com muito perigo.

Vendo o momento difícil de seu time na partida, Mano fez duas trocas aos 22. Sacou o discreto Alan Patrick e o estreante na lateral-direita Igor Gomes para as entradas de Taison e Mauricio. Com a troca, ele baixou Edenilson para a função do sistema defensivo. O jogador já estava sendo alvo do "burburinho" do Beira-Rio por erros em sequência, especialmente no segundo tempo.

E foi justamente Mauricio que errou o gol mais feito da partida, e quiçá do Inter ao longo de todo o campeonato, minutos depois de entrar. Renê fez boa jogada, invadiu a área e, meio prensado, fez o cruzamento na pequena área. Ali, livre, debaixo das traves, sem marcação e sem goleiro, ele mandou a bola para fora. Passou à esquerda da trave de Cleiton, com requintes de crueldade.

No fim, o nervosismo pesou. Com a bola teimando em não entrar, e longe das melhores exibições, o Inter ainda precisou salvar mais uma chance. Aos 40, Keiller fez defesa importante em falha de Renê, e garantiu o 0 a 0. Já nos acréscimos, Keiller salvou cobrança de falta colocada, que com muito perigo tinha endereço certo no ângulo esquerdo. A vitória não veio e, assim, a equipe de Mano Menezes deixou a vice-liderança do Brasileirão, vendo a diferença para o Palmeiras aumentar para 10 pontos.

Campeonato Brasileiro - 28ª rodada

Inter 0

Keiller; Igor Gomes (Mauricio), Vitão, Mercado e Renê; Gabriel, Edenilson, De Pena e Alan Patrick (Taison); Pedro Henrique (David) e Alemão (Braian Romero). Técnico: Mano Menezes

Red Bull Bragantino 0

Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz e Natan; Luan Cândido, Raul, Lucas Evangelista (Jadsom Silva), Hyoran (Sorriso) e Carlos Eduardo (Popó); Artur e Helinho (Eric Ramires). Técnico: Mauricio Barbieri

Gols: -

Arbitragem: Wagner Magalhães

Cartões amarelos: Arthur e Popó (Red Bull Bragantino)

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Data e hora: 28/09, às 21h45min

Público: 17.943 torcedores

Renda: R$ 750.267,00