Inter foca no físico e organização tática, com retorno de Dourado

publicidade

O Inter treinou na manhã deste domingo, nos preparativos para mais um confronto decisivo, contra o Sport, na luta pelo título do Brasileirão. Uma das novidades foi o volante Rodrigo Dourado, trabalhou normalmente e deve retornar ao time titular após cumprir suspensão por cartões amarelos.

As atividades no fim da manhã focaram na parte física e em algumas movimentações táticas com bola.

O dia foi marcado pelo fim das tratativas pelo empréstimo do centroavante Thiago Galhardo para a Arábia Saudita. A janela de transferências fecha no fim de semana, por conta do fuso horário e o clube só liberaria o jogador com as devidas garantias de pagamento.