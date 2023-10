Inter goleia Colo-Colo e chega à semifinal da Libertadores de futebol feminino

publicidade

O Inter está na semifinal da Copa Libertadores de futebol feminino. Na noite desta segunda-feira, as Gurias Coloradas venceram, sem maiores dificuldades, o Colo-Colo, do Chile, por 4 a 2, e seguem com 100% de aproveitamento na competição, tendo vencido todas as quatro partidas até aqui. Na briga por uma vaga na final, o adversário será o Corinthians, na quarta-feira, em Cáli, em horário que até ontem à noite permanecia indefinido pela Conmebol. O time paulista goleou o América de Cali por 4 a 0 e segue em busca do seu quarto título da competição. A outra semifinal será entre Palmeiras e Atletico Nacional, da Colômbia, na terça-feira, às 21h30min (de Brasília).

As Gurias Coloradas já entraram em campo sabendo quem seriam as adversárias nas semifinal em caso de classificação. E não precisou muito tempo para ficar evidente que o Corinthians teria pela frente um duelo brasileiro. O Inter abriu o marcador logo aos 16 minutos. Após cruzamento da esquerda, a bola sobrou para Priscila, que chutou à queima-roupa para fazer 1 a 0. Mal havia reiniciado a partida e em um lance muito parecido, as coloradas ampliaram a vantagem. Aos 19, nova jogada pela esquerda, novo cruzamento e mais uma vez o lance termina em Priscila, que chutou alto para fazer 2 a 0. O Colo-Colo reagiu aos 28, em um belo chute de longa distância de Bogarín: 2 a 1.

Se havia alguma perspectiva de reação das chilenas, o terceiro gol colorado tratou de consolidar o cenário a favor das brasileiras, quando Isa Haas antecipou-se em cobrança de falta para cabecear e fazer 3 a 1. Aos 27, mais uma vez Priscila apareceu para fazer 4 a 1, em rebote depois de grande jogada de Belén Aquino, definindo a classificação colorada às semifinais.

