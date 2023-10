Inter goleia o Boca e avança em primeiro na Libertadores feminina

publicidade

O Inter não tomou conhecimento do Boca Juniors e terminou a primeira fase da Copa Libertadores com uma goleada incontestável sobre as argentinas. A vitória por 5 a 0, nesta quinta-feira, confirma não apenas uma campanha com 100% de aproveitamento após três jogos, como também o primeiro lugar do Grupo D.

Na próxima fase, já pelas quartas de final, as Gurias Coloradas terão pela frente o Colo-Colo, do Chile, segundo lugar no Grupo C, atrás apenas do Corinthians. O jogo contra as chilenas será no domingo. A Conmebol ainda não divulgou o horário da partida.

A goleada colorada foi quase toda construída no primeiro tempo, com gols de Priscila (2), Roberta e Letícia Monteiro. Na etapa final, Soll marcou o quinto e definiu o resultado a favor do Inter.