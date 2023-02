Inter goleia Ypiranga e assume vice-liderança do Gauchão

publicidade

O Inter conquistou a segunda vitória consecutiva no Gauchão. Nesta quinta-feira, o Colorado goleou o Ypiranga por 3 a 0, no Beira-Rio, e assumiu a vice-liderança do campeonato estadual com oito pontos. Os gols foram marcados por Pedro Henrique, Alan Patrick e Maurício.

Mesmo com o placar mais dilatado, os comandados de Mano Menezes não tiveram vida fácil nesta tarde em Porto Alegre. Após aproveitar erro da defesa do Canarinho para abrir o placar, o Inter foi conseguir decidir a partida no segundo tempo. Maurício foi peça fundamental, sofrendo o pênalti do segundo gol e marcando de perna direita na reta final.

O Colorado volta a campo no domingo, às 20h30min, para enfrentar o Novo Hamburgo, no estádio do Vale, pela 5ª rodada do Campeonato Gaúcho.

Vitória parcial com gol do artilheiro

Para iniciar a partida, Mano Menezes optou por repetir a mesma equipe que goleou o São Luiz na rodada passada. E foi premiado logo aos 6 minutos. Em erro na saída de bola do Ypiranga, Pedro Henrique aproveitou, driblou o goleiro Caíque e abriu o placar no Beira-Rio, 1 a 0. Quarto gol do camisa 28, o artilheiro do Gauchão.

Com o resultado a favor, o Inter passou a controlar as ações, sem nenhum tipo de reação do Ypiranga. Aos 17, Wanderson fez ótima jogada pela esquerda e acionou Maurício. O camisa 27 girou e finalizou para boa defesa de Caíque. Na sequência, Pedro Henrique estava impedido.

O Canarinho melhorou no jogo e chegou com perigo em três oportunidades. Aos 31, João Pedro recebeu na meia direita e finalizou de perna esquerda. Keiller voou no canto direito e colocou para escanteio. Na cobrança do córner, Ralph, sozinho, desviou de cabeça para fora. Aos 34, após outro escanteio, Ralph não conseguiu completar para o gol vazio.

Aos 42, a defesa do Ypiranga protagonizou mais uma lambança. Ronald recuou a bola para o goleiro Caíque, que não conseguiu dominá-la. Por sorte, a bola passou rente à trave direita e saiu para linha de fundo. Quatro minutos depois, Pedro Henrique achou Wanderson dentro da área. O camisa 11 girou e finalizou de perna esquerda para ótima defesa de Caíque.

Goleada no Beira-Rio

A primeira chegada mais perigosa na etapa final foi do Inter. Logo no primeiro minuto, Pedro Henrique avançou pela meia direita e finalizou rasteiro no canto direito. Caíque, para não se complicar, espalmou para escanteio. Aos 4, Johnny recebeu pela direita, ajeitou para a perna esquerda e finalizou por cima da meta do Ypiranga.

Aos 11, Ralph recebeu pela esquerda, fez boa jogada e finalizou cruzado. Bem posicionado, Keiller segurou firme a bola. Cinco minutos depois, Gedeilson fez bom cruzamento da direita e PK, às costas de Bustos, cabeceou muito mal de cabeça, por cima da meta colorada.

O Inter liquidou a partida aos 22. Maurício recebeu em profundidade dentro da área e foi derrubado. O árbitro Lucas Horn assinalou pênalti. No minuto seguinte, Alan Patrick cobrou com muita categoria e aumentou a vantagem no Beira-Rio, 2 a 0.

Com o Ypiranga sem reação, o Colorado transformou a vitória em goleada aos 37 minutos. Bustos cruzou da direita, a bola desviou na zaga do Canarinho e sobrou para Maurício. O camisa 27 finalizou forte de perna direita e marcou o terceiro gol.

Aos 43, Alemão recebeu em profundidade, mas não conseguiu finalizar. O camisa 35 rolou para Estêvão, que chegava livre. O garoto finalizou de perda direita muito mal, por cima da meta de Caíque. No último lance, aos 47 minutos, Baralhas pegou a sobra na entrada da grande área e finalizou de perna direita. A bola passou muito perto da trave direita.

Gauchão 2023 - 4ª rodada

Inter 3

Keiller; Bustos, Vitão, Moledo e Renê (Thauan Lara); Johnny, De Pena, Maurício (Baralhas) e Alan Patrick; Wanderson (Estêvão) e Pedro Henrique (Alexandre Alemão). Técnico: Mano Menezes.

Ypiranga 0

Caíque; Gedeílson, Ronald Carvalho, Islan e PK (Júnior Sergipano); Lorran, Ralph (Guilherme Azevedo), Clayton (Yohan), Matheuzinho e João Pedro (Jhonatan Ribeiro); Bruno Baio (MV). Técnico: Luizinho Vieira

Gols: Pedro Henrique, aos 6 minutos do primeiro tempo, Alan Patrick, aos 23 minutos do segundo tempo, e Maurício, aos 37 minutos do segundo tempo (I)

Cartões amarelos: Mano Menezes (I); Ronald, PK, Guilherme Azevedo, Matheusinho e João Pedro (Y)

Árbitro: Lucas Horn (RS)

Assistentes: Otavio Legramanti e Claiton Timm (RS)

Data e hora: 02/02, quinta-feira, às 16h30min

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)