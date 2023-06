Inter ilumina Beira-Rio com cores do Equador na expectativa por Valencia

publicidade

O Inter segue criando expectativa para o anúncio do atacante Enner Valencia. O Colorado iluminou o Beira-Rio com as cores da bandeira do Equador na noite desta segunda-feira. A tendência é que a contratação do camisa 13 seja confirmada nas próximas horas.

O atleta,de 33 anos, vive a melhor fase de sua carreira. Foi o principal jogador da seleção do Equador na Copa do Mundo de 2022. Valencia disputou as copas de 2014 e 2022 e marcou, ao todo, seis gols e seis jogos.

Em 2023, acumula bons números no futebol turco, com cerca de uma participação em gol por partida, em média.