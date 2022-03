Inter inicia caminhada em busca do bicampeonato da Copa do Brasil diante do Globo-RN

publicidade

O Inter precisa conquistar um título para encerrar um jejum que já dura desde 2016. Trata-se de uma obsessão dos dirigentes, repassada para a nova comissão técnica, que desembarcou em Porto Alegre em janeiro, e aos jogadores. A Copa do Brasil, torneio no qual o time colorado estreia nesta quinta-feira, diante do Globo, a quase 30 quilômetros da capital do Rio Grande do Norte, é uma boa oportunidade para alcançar esse objetivo. Além dos tão necessários ganhos esportivos, a competição é generosa em suas premiações, entregando ao seu campeão cerca de R$ 80 milhões.

Sob o comando de Alexander Cacique Medina, o time colorado treinou ontem pela manhã no CT Parque Gigante. Em seguida, viajou para o local da partida. O desembarque em Natal ocorreu no início da noite. Taison ficou em Porto Alegre para resolver problemas particulares e é o desfalque mais sentido pelo técnico. Além dele, também não viajaram os zagueiros Gabriel Mercado e Tiago Barbosa, ambos com lesões musculares. Porém, eles não vem sendo utilizados.

Como o técnico gostaria de usar contra o Globo a mesma formação que mandará a campo no Gre-Nal, na próxima quarta-feira, ele precisará improvisar no lugar de Taison. A tendência é que utilize Maurício, mas D’Alessandro e Gabriel Boschilia também são cotados para a vaga.

O jogo no Rio Grande do Norte também marcará a estreia de Fabricio Bustos, recém chegado do Independiente, da Argentina. Também na defesa, tudo indica que Kaique Rocha será mantido jogando ao lado de Victor Cuesta, na zaga. No meio-campo, há uma indefinição entre Johnny e Rodrigo Dourado. Gabriel deve ser confirmado como o outro volante.

O discurso, que já foi dito em Porto Alegre e será repetido antes da partida, já no Rio Grande do Norte, é de atenção. Apesar de o Globo estar longe de ser um concorrente pelo título, sobram exemplos de clubes maiores que tropeçam diante de menores. Como a fase é disputada em apenas uma partida, uma falha pode ser fatal e custar a vaga na próxima fase da Copa do Brasil.

Realmente, o Globo, que é um clube muito jovem, fundado em 2012, vive uma má temporada. Somente neste ano, o time tem 15 partidas e apenas três vitórias. Além disso, acumula algumas goleadas sofridas, como diante do Bahia (5 x 0), Ceará (5 x 0) e ABC (4 x 0). Por isso, o clube já tem o terceiro técnico da temporada. Contra o Inter, Jaelson Marcelino fará a sua terceira partida no comando da equipe.

Copa do Brasil - 1ª fase

Globo

André Zuba; Geovane, Victor, Mael e Fernando; Ramon, Judson, Hiltinho e Soares; Felipe Moreira e Rômulo. Técnico: Jaelson Marcelino

Inter

Daniel; Bustos, Kaique Rocha, Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Gabriel, Edenilson e Mauricio; David e Wesley Moraes. Técnico: Alexander Medina

Arbitragem: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

Local: Estáio Manoel Barreto, em Ceará-Mirim (RN)

Data e hora: 03/03, às 21h30min