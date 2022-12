Inter inicia fase final de preparação com treinos em Viamão

publicidade

Desde esse domingo até a quinta-feira, o Inter terá o resort Vila Ventura, em Viamão, como sede da sua pré-temporada. Apenas nesta terça as atividades não serão em dois turnos. Na sexta-feira, o grupo será liberado para o recesso de Natal e Ano Novo e volta a trabalhar no dia 2 de janeiro. Nas atividades do final de semana, Edenilson e Braian Romero não estiveram presentes.

O argentino está acertando sua saída para atuar no futebol mexicano, enquanto o volante ajusta os detalhes para se transferir para o Atlético-MG. De olho na principal competição do ano que vem, o Inter já sabe que estará no pote 2 da Libertadores da América.

De acordo com o ranking divulgado pela Conmebol, o clube ficará no pote 2 do sorteio. Ou seja, incorre no risco de cruzar com os sempre perigosos argentinos River Plate e Boca Juniors ou os brasileiros de maior capacidade de investimento: Palmeiras e Flamengo, atual tricampeão.

O calendário de 2023, nesse aspecto está a favor do colorado. Isso porque a fase de grupos da competição irá se iniciar somente na primeira semana de abril, praticamente sem conflitos de datas. Caso chegue à decisão do Campeonato Gaúcho, apenas a primeira partida da Libertadores será entre os dos dois jogos finais do estadual. A estreia no Gauchão será no Beira-Rio

contra o Juventude.

A semana deve ser marcada também pelo anúncio da compra de Wanderson junto ao Krasnodar-RUS. O atacante é considerado peça fundamental no elenco para a próxima temporada.