Inter insiste na contratação de Gabriel Barros, do Ituano

Após encaminhar a chegada de Jean Dias, o Inter segue no mercado em busca da contratação de Gabriel Barros, 21 anos, do Ituano. Conforme apurado pelo Correio do Povo, o Colorado já apresentou algumas propostas pelo atacante, que foram recusadas. Em uma delas, os gaúchos ofereceram R$ 1,5 milhão por 50% dos direitos econômicos do jogador.

Gabriel Barros é visto no Beira-Rio como um atleta bastante promissor. De perna canhota, o garoto atua preferencialmente pelo lado do campo, mas também pode ser escalado por dentro. Na atual temporada, ele disputou 15 jogos, com um gol marcado e uma assistência distribuída.

O Inter tem até o dia 20 de abril para fechar com Gabriel Barros. Essa é a data limite para transferências no mercado nacional. Já a janela internacional fechou no dia 4 de abril, e o Colorado conseguiu concretizar as chegadas de Aránguiz e Gustavo Camapanharo, que é aguardado no final da noite desta quarta-feira em Porto Alegre.

