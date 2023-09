Inter joga bem e pressiona o Athlético, mas toma gol no final e perde por 2 a 1

publicidade

O Inter perdeu por 2 a 1 para o Atlético na noite desta quinta-feira, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi disputada na Arena da Baixada, em Curitiba. O Athlético, que perdeu dois atletas por lesão no começo da partida, saiu na frente ainda no primeiro tempo. O primeiro gol saiu de uma jogada de escanteio. Na sobra, Eric dominou sozinho e bateu forte.

Após o gol, o Inter foi para cima e chegou ao empate aos 35 minutos, com um belo chute de De Pena, em jogada que começou com roubada de bola da marcação alta. No segundo tempo, o Inter voltou melhor e dominou a partida. Acreditando na virada, Coudet reforçou o time com titulares.

Quase no fim do jogo, aos 43 minutos, o Athlético teve boa chance, mas Canobbio acertou a trave. No lance seguinte, o próprio Canobbio cruzou na área e Alex Santana cabeceou, marcando o gol da vitória. No último lance do jogo, o Inter reclamou de pênalti em Bruno Henrique, mas não foi nada.

Com o resultado, o Inter é o 12º com 29 pontos. O Colorado volta a atuar pelo Brasileirão no dia 30 de setembro, em casa, contra o Atlético-MG.

Athlético sai na frente e Inter empata

O Athlético-PR perdeu dois jogadores lesionados no começo do jogo. No primeiro lance da partida, Madson sentiu dor muscular e precisou ser substituído. Em seguida, aos sete minutos, uma chegada de Nico Hernandez tirou Vitor Roque do jogo.

O Inter teve boa chegada com o lateral Dalbert aos três minutos. O lateral, que apoiou muito bem ofensivamente, recebeu do lado esquerdo de ataque, limpou a marcação e chutou forte. A bola passou muito perto do ângulo.

O Athlético mantinha mais posse de bola, mas tinha dificuldade de furar o bloqueio colorado. Até que, aos 22, Fernandinho tocou para Zapelli, que entrava na área. Ele finalizou de primeira, Rochet salvou o gol colorado. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou na pequena áreas para Eric, que matou no peito e chutou forte, abrindo o placar.

Após o gol, o Inter passou a manter mais a posse de bola e buscar o ataque. Sem a bola, o Inter subia a marcação no campo de ataque. E foi de uma roubada de bola que nasceu o gol de empate. Aos 35 minutos, após roubada de bola, Lucca escorou para De Pena, que chegava na entrada da área e mandou de primeira. Uma bucha do uruguaio.

Inter pressiona no segundo tempo, mas leva gol no final

No segundo tempo, o Inter dominou a partida, mas teve dificuldade em criar chances claras de gol. De Pena, que já havia marcado o seu, quase fez o segundo, em um chute forte de primeira aos 18 minutos. O goleiro Léo Linck fez boa defesa. Na sequência, escanteio na área e Luiz Adriano cabeceou para nova defesa do goleiro do Athlético.

Com o Inter melhor, Coudet acreditou na vitória e colocou titulares em campo. As alterações deixaram a equipe mais ofensiva, com Wanderson no lugar de Matheus Dias. Na reta final, a pressão colorada cresceu. O ataque colorado tentava o gol da vitória com Valencia, pela direita, e Wanderson, pela esquerda.

O Athlético também buscava o gol e acertou duas bolas na trave. Aos 43, após erro de Bruno Henrique no meio, Canobbio foi lançado em velocidade, chegou na cara do gol e bateu forte na trave. Em seguida, saiu o gol da vitória do time da casa. Canobbio cruzou na área e Alex Santana cabeceou. Rochet chegou a tocar na bola, mas não evitou o gol.

No último lance, os jogadores colorados ainda reclamaram de um possível pênalti em cima de Bruno Henrique, mas o juiz entendeu que não houve nada.

Brasileirão - 24ª rodada

Athlético-PR - Léo Linck; Madson (Bruno Peres), Cacá, Thiago Heleno e Esquivel; Fernandinho (Alex Santana), Erick e Zapelli (Cuello); Vitor Bueno, Vitor Roque (Pablo) e Canobbio. Técnico - Wesley Carvalho.

Internacional - Rochet; Bustos, Igor Gomes, Nicolás Hernández (Mercado) e Dalbert (Renê); Gabriel, Matheus Dias (Wanderson), Matheus Dias, Bruno Henrique e Carlos de Pena; Lucca (Enner Valencia) e Luiz Adriano (Alan Patrick). Técnico - Eduardo Coudet.

Gols - Erick, aos 23, e Carlos de Pena, aos 35 minutos, do primeiro tempo; Alex Santana, aos 44 minutos, do segundo tempo.

Cartões amarelos - Pablo, Thiago Heleno e Vitor Bueno (Athletico-PR) e Bustos, Carlos de Pena, Matheus Dias, Nicólas Hernández e Wanderson (Internacional).

Árbitro - Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ).

Data e local: Quinta-feira, 21 de setembro, Arena da Baixada, Curitiba (PR).

Veja Também