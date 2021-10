Inter libera check-in para partida contra a Chapecoense

publicidade

O Inter liberou na manhã desta segunda-feira o check-in para a partida contra a Chapecoense, no domingo, às 11h, no Beira Rio, pela 25ª rodada do Brasileirão. Neste primeiro momento, podem confirmar presença no jogo os torcedores com cadeira locada e perpétua, paraninfos, sócio corporativo e carteira vermelha com acesso garantido através do pagamento de taxa específica.

Seguindo orientações do decreto do Governo do Estado, o estádio poderá receber 30% da capacidade, cerca de 15 mil torcedores. Neste momento, todos os torcedores deverão fazer check-in, independente da modalidade.

O Inter publicou um passo a passo sobre como os torcedores devem proceder para garantir a entrada no jogo. O acesso ao Beira-Rio, por ora, seguirá diferenciado, com apenas cinco entradas. Em cada uma delas, haverá medição de temperatura, checagem do comprovante vacinal, além de revista pessoal. O uso da máscara será obrigatório ao longo do jogo.

Dentro do Beira-Rio, cada torcedor deverá permanecer no lugar indicado e distante pelo menos um metro dos mais próximos.

Confira o calendário completo

De 05/10 (10h) até 06/10 (24h)

– Colorado Titular (Carteira Vermelha)

– Patrimonial Clube

– Parque Check-in

De 06/10 (10h) até 07/10 (24h)

– Campeão do Mundo

– Parque Ingresso

De 07/10 (10h) até 08/10 (24h)

– Nada vai nos Separar

– Academia do Povo