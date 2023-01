Inter: Mário Fernandes tem nome publicado no BID e está liberado para estrear

publicidade

O lateral Mário Fernandes, do Inter, teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na tarde desta quinta-feira. O jogador está liberado para atuar pelo Colorado e deve fazer sua estreia diante do Juventude, junto do restante do elenco, na arrancada do Gauchão 2023.

Sem atuar desde maio, ele vem sendo preparado no CT Parque Gigante, em busca de reduzir a defasagem. Ele chegou por empréstimo em um contrato de um ano do CSKA, da Rússia.

O Inter será a terceira equipe do atleta. Curiosamente, fora os russos, seu único time foi o Grêmio, arquirrival, onde foi revelado para o futebol.

Veja Também