Inter: Mano mantém dúvida entre Wanderson e Pedro Henrique para enfrentar o Coritiba

publicidade

O Inter realizou último treino hoje, no CT Parque Gigante, antes de enfrentar o Coritiba, neste domingo, no Couto Pereira, às 18h. De acordo com informações da Rádio Guaíba, o técnico Mano Menezes manteve a dúvida entre Wanderson ou Pedro Henrique para formar o ataque ao lado de Alemão.

O treinador, no entanto, não comandará o duelo contra o Coxa, por conta da suspensão. Quem assume o lugar dele no jogo é o auxiliar técnico Sidnei Lobo. O Inter não poderá contar ainda com meia Liziero e o atacante Taison, também suspensos. O zagueiro Mercado e o meia Maurício seguem fora da equipe porque ainda se recuperam de lesões.

O Colorado vive uma boa fase em 2022. Vice-líder do Brasileirão, o clube segue na caça ao líder Palmeiras, que está na frente por oito pontos. Hoje, a conquista mais fácil de alcançar pelo time é uma vaga direta na fase grupo da Copa Libertadores da América.

Veja Também