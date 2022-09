Inter: Mano Menezes admite decepção com eliminação para Melgar e vê Brasileirão indefinido

publicidade

Mesmo vice-líder do Brasileirão, o técnico Mano Menezes concedeu entrevista ao TNT Sports na noite desta terça-feira e admitiu sua decepção com a eliminação do Inter para o Melgar na Copa Sul-Americana, um dos títulos possíveis na temporada. "Foi a única decepção que tivemos", avaliou sobre a derrota nas penalidades no Beira-Rio.

Apesar do revés, Mano enaltece o elenco e vê a renovação de seu contrato até o final de 2023 como uma prova de que as coisas vão bem. "O resultado é parte importante de um trabalho. Se não fosse o resultado, o Inter não teria renovado meu contrato".

E é na confiança em seus atletas que o treinador projeta para que a distância de oito pontos para o líder Palmeiras seja reduzida."A equipe está respondendo bem, estar entre os primeiros era um objetivo, mas temos muito campeonato pela frente", pontuou. "Quando você não é campeão, é preciso avançar dois degraus no ano seguinte para solidificar a equipe conquistar títulos. Ser campeão no futebol brasileiro não é fácil, temos vários grandes times no país", acrescentou já projetando seu futuro em Porto Alegre.

O comandante colorado também comentou a arbitragem brasileira. De acordo com Mano, ninguém está plenamente satisfeito com o VAR". "Temos que entender que o equipamento que está sendo usado recentemente e vai melhorar. Não podemos perder a essência do futebol", concluiu. O Inter volta a campo na próxima segunda-feira, às 20h, contra o Atlético Goianiense. O jogo fecha a rodada 27 do Brasileirão.

