Inter: Mano Menezes encaminha time com base em 2022 para a estreia no Gauchão

Com base em 2022, Mano Menezes encaminhou o time do Inter para a estreia no Gauchão 2023. O técnico colorado aproveitou o treinamento fechado desta quinta-feira para trabalhar a equipe que vai a campo no sábado, às 19h, contra o Juventude, no Beira-Rio.

A única ausência entre os titulares é Gabriel Mercado, com lesão na panturrilha esquerda, que será substituído por Rodrigo Moledo. Johnny, recuperado de bolhas no pé direito, está de volta e será o primeiro volante. Dos novos contratados, Mário Fernandes vai ficar como opção para o segundo tempo, enquanto o goleiro John deve ficar fora até do banco de reservas, já que começou a treinar apenas nesta manhã.

O provável time do Inter tem: Keiller; Bustos, Rodrigo Moledo, Vitão e Renê; Johnny, Carlos de Pena, Maurício e Alan Patrick; Wanderson e Alexandre Alemão.

O Colorado busca retomar a hegemonia no Rio Grande do Sul. O último título gaúcho aconteceu em 2016, quando derrotou o Juventude na final com duas vitórias: 1 a 0, em Caxias do Sul, e 3 a 0, em Porto Alegre.

