Inter: Mauricio deve ser novidade diante do São Paulo

A posição ruim do Inter no Brasileirão deu ares de decisão ao duelo diante do São Paulo, nesta quarta-feira, no estádio Beira-Rio. Com somente cinco pontos de frente da zona da degola, o Colorado precisa quebrar uma série incomoda de dez jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro.

O time de Eduardo Coudet é o 14° colocado, com 26 pontos. Para enfrentar o Tricolor paulista, o argentino não contará com Enner Valencia, Luiz Adriano e Pedro Henrique para formar o setor ofensivo.

A novidade deve ser Mauricio que também seria desfalque, mas antecipou o retorno depois do amistoso da Seleção Olímpica no Marrocos ser cancelado.

Os jogadores trabalharam no CT Parque Gigante nesta segunda-feira com os portões fechados. As orientações focaram nos treinos táticos.