Inter mostra treino do ponto de vista do zagueiro Cuesta

Mesmo com o atleta em recuperação, o Inter apresentou nesta terça-feira um material diferente: do ponto de vista do zagueiro Victor Cuesta, mostrou por dentro uma atividade do clube. O vídeo, em primeira pessoa coloca o torcedor dentro das atividades físicas. O defensor está em recuperação de uma intervenção cirúrgica, mas gravou o material antes da parada.

Em recuperação de sua casa, Cuesta mandou mensagem ao torcedor Colorado, e garantiu estar bem. A previsão é de que o zagueiro retorne aos trabalhos em duas semanas.

Confira abaixo o material: