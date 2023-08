Inter não deve liberar John para clube espanhol

publicidade

O goleiro John, que virou reserva após a chegada de Eduardo Coudet, recebeu uma proposta do Real Valladolid, da Espanha. Em princípio, ele gostaria de transferir-se, mas o Inter não deve liberá-lo − pelo menos essa é a posição do momento. John foi contratado por empréstimo no início do ano, mas a maior parte dos seus direitos ainda é do Santos. O Inter tem 15% do camisa 31.

Mudanças contra o Corinthians

O técnico Eduardo Coudet deixou em aberto a possibilidade de fazer algumas mudanças no time para a partida de volta. Alan Patrick, por exemplo, mostra-se pouco adaptado à função que ganhou no esquema do argentino. Ele é o principal companheiro de Valência, tento que atuar de costas algumas vezes.

“A série está aberta. Não conseguimos manter a vitória, mas vamos nos preparar para a volta. Sabemos que será outro jogo duríssimo, mas vamos tratar de dar a volta”, disse Rochet.

O técnico deixou claro que vai poupar alguns jogadores na partida contra o Corinthians. A tendência é que a maior parte do time, apesar da má colocação na tabela do Brasileirão, seja formada por peças que atuaram pouco ou nem atuaram no Monumental de Nuñez.

Ou seja, jogadores como Aránguiz, Valencia, Alan Patrick e Bustos não devem estar em campo no sábado. Gabriel Mercado, expulso na derrota para o Cuiabá, no sábado passado, cumpre suspensão.

