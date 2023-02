Inter negocia a contratação de zagueiro colombiano do Athletico-PR

publicidade

O Inter estaria negociando a contratação do zagueiro Nicolás Hernández, do Athletico-PR. A informação é do repórter da Rádio Guaíba Marcelo Salzano. O jogador tem 25 anos, 1,85 de altura e nasceu na Colômbia. O defensor, que também pode atuar como lateral esquerdo, também seria alvo do Fortaleza.

A possível chegada de Hernández pode estar relacionada a uma eventual saída de Vitão, zagueiro que o Inter pretende manter, mas tem encontrado dificuldade nas negociações com o Shakhtar Donetsk. O atleta colorado é um dos titulares de Mano Menezes e forma dupla com Moledo ou com Mercado.

Nicolás Hernández seria mais reforço neste começo de temporada do Inter, que até agora anunciou apenas Mário Fernandes e o goleiro Jhon. O clube busca confirmar as chegadas de Luiz Adriano e do volante Aránguiz. Ambos estão na Europa e já têm negociações próximas de uma finalização.

