Inter: o retrospecto de Eduardo Coudet contra Fernando Diniz

Os olhos do futebol brasileiro estão sob Eduardo Coudet, do Inter, e Fernando Diniz, do Fluminense. Treinadores autorais e que deixam suas marcas nas equipes que comandam. Ainda que não ostentem vasta prateleira de títulos, os técnicos são destaques no Brasil pela maneira como buscam estilos de jogos próprios. Agora, eles chegam ao principal palco do continente para glorificar seus projetos.

A dupla se encontra para definir uma vaga na final da Libertadores na quarta-feira, no Maracanã. Inter e Fluminense começam a decidir quem irá encarar Palmeiras ou Boca. Antes dos duelos da quarta, Coudet e Diniz tiveram somente um enfrentamento.

Em 2020, durante sua primeira passagem pelo Beira-Rio, Chacho era o treinador colorado que empatou com o São Paulo, de Diniz, por 1 a 1 em Porto Alegre. Os gols da partida foram marcados por Thiago Galhardo e Luciano.

