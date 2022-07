Inter oficializa contratação de Braian Romero

publicidade

O Inter anunciou na manhã desta sexta-feira a contratação de Braian Romero, de 31 anos. Contratado junto ao River Plate, o jogador chegou nessa quinta a Porto Alegre e sentiu o primeiro contato com a torcida no Aeroporto Salgado Filho. O atleta assinou um vínculo que vai até dezembro de 2024.

Natural da região metropolitana de Buenos Aires, Romero fez boa parte da sua trajetória no futebol argentino. O atacante foi artilheiro da edição de 2020 da Copa Sul-Americana, além de marcar gols decisivos na Recopa Sul-Americana de 2021. Além disso, na sua passagem pelo futebol brasileiro, foi campeão da Copa do Brasil de 2019 e campeão da Copa Suruga de 2019 com o Athletico. Atualmente, vestindo a camisa do River Plate, o atacante conquistou o Campeonato Argentino na sua última edição.

Antes de ser anunciado, Braian Romero já teve sua condição para atuar pelo Inter legalizada. O nome dele apareceu no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, nessa quinta-feira à noite. Dessa forma, poderá reforçar o Inter no primeiro jogo das quartas de final da Copa Sul-Americana diante do Melgar. O confronto está agendado para a próxima quinta-feira, às 19h15min, no Monumental de La Unsa.

Para ter Romero no Beira-Rio, o Inter adquiriu 50% dos seus direitos por 1 milhão de dólares. Nesta temporada, ele esteve em 25 partidas do River, mas marcou apenas três gols.

O jogador é mais um de uma leva de reforços que o Inter quer anunciar. Ontem foi Mikael e nos próximos dias pode ser o lateral Weverton, contratado junto ao Bragantino e que estava emprestado ao Vasco. Outra possível chegada é de Igor Gomes, zagueiro que se desligou do Barcelona e agora está livre no mercado.

Ficha técnica:

Nome: Braian Ezequiel Romero

Data Nascimento: 15/06/1991

Local Nascimento: San Isidro (Argentina)

Altura: 1,80m

Carreira:

2011 | Acassuso

2015 | Colón

2016 | Argentino Juniors

2018 | Independiente

2019 | Athlético

2020 | Defensa y Justicia

2021 | River Plate

2022 | Internacional

Conquistas:

2018 | Copa Suruga

2019 | Copa Suruga

2019 | Copa do Brasil

2020 | Copa Sul Americana

2021 | Recopa Sul Americana

2021 | Campeonato Argentino