Inter opta por não antecipar dinheiro da LFF

publicidade

No momento que o Conselho Deliberativo aprovou a adesão do Inter à Liga Forte Futebol (LFF), há seis semanas, também abriu caminho para o clube negociar o recebimento antecipado de R$ 44 milhões. Segundo informação da época, o dinheiro seria depositado na conta do clube em até cinco dias. Porém, os dirigentes colorados optaram por, pelo menos por agora, não receber os recursos. O motivo é simples: como se trata de uma antecipação, o banco que faria a transação, no caso a XP Investimentos, reteria um percentual do valor a título de juros.

A possibilidade de contar com o dinheiro está no panorama como uma alternativas para desafogar o fluxo de caixa, mas só será utilizada em último caso. Além disso, existe uma perspectiva real de a primeira parcela do negócio, no montante de pouco mais de R$ 100 milhões, ser depositada pelos investidores Serengeti e Life Capital Partners (LCP) entre o final de outubro e o início de novembro. Outra parcela de valor igual, totalizando R$ 218 milhões, será paga em 2024.

Portanto, o Inter está muito próximo de receber a injeção de recursos por parte da LFF sem a necessidade de pagar juros a XP. “Temos a possibilidade, mas, por enquanto, optamos por não antecipar o valor. Pode ser que seja preciso nas próximas semanas, mas vamos aguardar”, afirma o presidente Alessandro Barcellos.

Lembrando que o Inter receberá R$ 218 milhões da Liga Forte Futebol em troca da venda de 20% dos direitos de televisionamento do Campeonato Brasileiro por um período de 50 anos. O clube está no topo da lista de receitas da LFF, à frente do Atlético Mineiro (R$ 217 milhões) e Fluminense (R$ 213 milhões), que vêm logo a seguir.

Segundo promessa do presidente colorado, o dinheiro será usado para fazer um abatimento da dívida, que já ultrapassa os R$ 600 milhões, e iniciar as obras do CT de Guaíba, cujos projetos estão finalizados.

Veja Também

Em campo

Em campo, Eduardo Coudet trabalha a equipe colorada para o jogo contra o São Paulo, na próxima quarta-feira, dia 13, no Beira-Rio. Ou seja, o técnico terá mais de uma semana inteira sem jogos para buscar alternativas para a equipe, que não deve contar com cinco titulares: Sergio Rochet, Maurício, Valencia e Aránguiz, todos convocados por suas seleções.