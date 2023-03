Inter: Pedro Henrique lamenta empate e reconhece falta de mais finalizações no ataque

publicidade

Pedro Henrique lamentou o empate cedido pelo Inter contra o Caxias por 1 a 1, no Centenário. O Colorado saiu na frente com Alan Patrick, aos quatro minutos do primeiro tempo. Porém, aos 15 minutos, após jogada de Jean Dias, Gabriel Mercado marcou contra.

"Fizemos um gol cedo, que é importante, mas tomamos logo depois. Tive uma chance. Fazer uma semana para recuperar bem e ir para o jogo de domingo", disse o atacante.

O camisa 28, que voltou a ser titular como ponta neste sábado, reconheceu que o ataque do Inter ficou devendo. Na visão de Pedro Henrique, o time não teve o mesmo ímpeto ofensivo das últimas partidas, corroborando em poucas finalizações contra a meta do goleiro Bruno Ferreira.

"Tentamos nos aproveitar. Finalizar mais como fizemos nas outras partidas para conseguir a classificação", finalizou.

Com o empate em Caxias do Sul, a definição do finalista do Gauchão está completamente em aberto. No próximo domingo, às 18h, no Beira-Rio, quem vencer avança. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

