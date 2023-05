Inter perde para o Atlético-MG por 2 a 0 no Mineirão

publicidade

O Inter perdeu para o Atlético-MG por 2 a 0 pelo Campeonato Brasileiro, na noite deste sábado, 13. É a terceira derrota seguida do Inter na competição. A partida, válida pela sexta rodada do Brasileirão 2023, foi realizada no Mineirão, em Belo Horizonte.

O Galo marcou logo no início, com Vargas, aos três minutos de jogo. O segundo gol saiu no final do jogo, Paulinho tabelou com Hulk e marcou.

No primeiro tempo, o Inter se apresentou apático e não conseguiu levar perigo ao time da casa. Na segunda etapa, o Colorado voltou com outra disposição, retendo mais a bola e buscando o empate com intensidade. Mas não foi suficiente para pontuar.

Com o resultado, o Inter é o 12º, com sete pontos, e pode cair mais na tabela, dependendo dos resultados dos jogos de domingo. O Colorado pega o América-MG na quarta-feira, em Belo Horizonte, pela Copa do Brasil. No Brasileirão, o próximo compromisso é o Grenal, no próximo domingo.

O Galo ficou na quarta colocação, com dez pontos. O Atlético pega o Corinthians na quarta pela Copa do Brasil em casa e, no sábado, enfrente o Coritiba fora de casa pelo Brasileirão

Gol logo no início

O Galo começou a partida com todo o gás e o Inter não respondeu à altura. Logo aos três minutos, o Atlético saiu na frente, com Vargas. A jogada começou pelo lado direito. Pavón cruzou na área e Vargas subiu mais que os dois zagueiros colorados para abrir o placar.

O gol mudou o cenário do jogo. O Colorado não conseguiu levar grande perigo à defesa do Atlético. Vencendo, a equipe mineira procurava manter a posse de bola, recuando quando necessário, e o Inter não pressionava a marcação no campo de ataque.

Mesmo com o cenário desfavorável e criando pouco, o Colorado teve algumas chances e chegou a marcar um gol, que foi anulado. Aos 15 minutos, em lance que começou com erro do Atlético e roubada de bola colorada. Em jogada que começou com roubada de bola, De Pena chutou forte da entrada da área e o goleiro Everson espalmou. No rebote, Maurício arrematou, mas estava bastante adiantado. Primeira chegada importante do Inter na partida.

Aos 23, quem chegou foi o Atlético. Zaracho ganhou pela esquerda e lançou Hyoran entrando na área. Ele pegou mal na bola e tocou por cima. Aos 28, De Pena cobrou escanteio na área e o goleiro Everson espalmou. Na sobra, Thauan Lara acertou um chute forte no canto. Everson se esticou todo e conseguiu tirar pela linha de fundo.

Segundo tempo melhor

Na segunda etapa, o Inter voltou com outra disposição, jogando com a bola e colocando intensidade no jogo. O time chegou com perigo em algumas oportunidades. Baralhas arriscou um bom chute da intermediária aos 39. No final, quando o Inter se apresentava melhor, o Galo arrematou. Aos 49 minutos, Paulinho tabelou com Hulk e amandou para a rede. Fim de jogo, 2 a 0 para o Atlético.

FICHA TÉCNICA:

Atlético-MG 2 X 0 Internacional

Atlético-MG - Everson; Mariano (Bruno Fuch), Nathan Silva, Jemerson e Rubens; Rodrigo Battaglia, Pavón (Edenílson), Zaracho, Hyoran (Patrick); Paulinho (Igor Gomes) e Vargas (Hulk). Técnico: Eduardo Coudet.

Internacional - Keiller; Bustos, Vitão, Mercado, Thauan Lara; Rômulo (Baralhas), Matheus Dias (Nicolás Hernández) e Maurício; De Pena, Pedro Henrique (Wanderson) e Luiz Adriano (Alemão). Técnico: Mano Menezes.

Gols - Vargas, aos 2 minutos do primeiro tempo. Paulinho, aos 49 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Pavón, Rômulo, Alemão, Jemerson e Nicolás Hernández.

Árbitro - Raphael Claus (SP/Fifa).

Renda - R$ 1.013.427,00.

Público - 36.080 presentes.

Local - Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG).