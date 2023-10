Inter perde para o Bahia e fica a dois pontos do Z-4 no Brasileirão

publicidade

O Inter voltou a ser assombrado pela luta contra o rebaixamento no Brasileirão. Em confronto direto com o Bahia, o Colorado foi superado por 1 a 0 na noite desta quarta-feira, na Arena Fonte Nova, e agora - com 32 pontos - tem dois pontos de vantagem do Z4. Os baianos sobem para 13°, com 31.

Para sair da confusão e do perigo, o time de Eduardo Coudet foca na sequência de confrontos diretos que terá contra Santos, neste domingo, às 16h, no Beira-Rio, Vasco, Coritiba e América-MG, todos na luta contra a degola.

Desfalcado, o Inter jogou pouco em Salvador. Biel, na reta final do primeiro tempo, marcou o único gol do jogo. O chute rasteiro venceu o goleiro Keiller. Na volta do intervalo, os donos da casa tiveram gols anulados em contragolpes e perderam chances para ampliar o marcador. O jovem Lucca foi expulso por cotovelada revisada pelo VAR.

Erro crucial

Desfalcado, o Inter sofreu para entrosar e encaixar lances coletivos na Arena Fonte Nova. Na individualidade, Bruno Henrique entrou driblando na área e a bola sobrou com Luiz Adriano que isolou aos 15 minutos. Em casa, o Esquadrão de Aço tentava uma pressão sem sucesso e chegava em lances de contragolpe ou pelo alto. Everaldo tocou por cima da cabeça aos 18. Com muito combate no círculo central, ambos os times chegavam com velocidade. Cauly fez lançamento longo para Everaldo que foi travado por Bustos quando iria finalizar de dentro da área.

Aos 38, Alan Patrick fez mágica pela direita e cruzou forte e rasante para a área. Luiz Adriano não conseguiu empurrar para o fundo da rede. No equilibrado duelo, o gol do Bahia surgiu no talento do atacante Biel. O jovem recebeu com liberdade, avançou para a meia e bateu rasteiro. Keiller tentou, mas saltou atrasado e não alcançou. Atrás no marcador, o Inter se soltou mais, mas Wanderson isolou em chute de longe.

VAR evita derrota pior

Na volto do intervalo, logo aos 2, Thaciano ampliou para os donos da casa em chute de rebote. No entanto, o VAR apontou impedimento do zagueiro Rezende na origem do lance e anulou o tento.

O Inter colocou uma bola no poste em falta cobrada por Alan Patrick. Mercado desviou e ela explodiu na trave direita de Marcos Felipe. O Bahia pressionava em contragolpes. Keiller fez grande defesa, cara a cara com Cauly, na pequena área.

Nesta proposta, o Bahia levava perigo. Biel foi encontrado por Everaldo. De frente para Keiller, ele tocou pela linha de fundo aos 19. Mauricio respondeu em chute de longe. A bola raspou na trave. Foi dele também a grande chance do empate até então. Pedro Henrique entrou no lugar de Bruno Henrique e fez bela jogada rápida. Ele driblou dois marcadores e encontrou o camisa 27 na entrada da área. Depois de um drible, o chute passou rasteiro.

O atacante Lucca foi expulso aos 37 minutos e complicou uma reação colorada de vez. Em revisão no VAR, o árbitro entendeu que ele deu uma cotovelada no jogador Vitor Hugo. O Bahia seguiu perdendo chances em contragolpes, mas o Inter não tinha forças físicas para assustar o gol de Marcos Felipe.

Veja Também

Brasileirão 2023 - 27ª rodada

Bahia 1

Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Vitor Hugo (Raul Gustavo) e Camilo Cándido; Rezende, Thaciano (Rafael Ratão), Yago Felipe (Acevedo) e Cauly; Ademir, Biel e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

Inter 0

Keiller; Bustos, Vitão, Mercado, Dalbert (Hugo Mallo); Gabriel (Rômulo); Mauricio, Bruno Henrique (Pedro Henrique), Wanderson; Alan Patrick e Luiz Adriano (Lucca). Técnico: Eduardo Coudet.

Gols: Biel (43min/1°T)

Cartões amarelos: Rezende (Bahia) Vitão (Inter)

Cartão vermelho: Lucca (Inter)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira e Renan Aguiar da Costa (CE).

VAR: Wagner Reway (PB).