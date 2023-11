Inter pode perder uma posição na tabela do Brasileirão nesta quarta-feira

publicidade

Mesmo sem jogar, o torcedor colorado tem motivos para acompanhar pelo menos uma partida do Brasileirão na noite de hoje, já que o Inter pode cair uma posição na tabela do Brasileirão e ficar mais próximo da zona de rebaixamento. Isso porque Vasco e Cruzeiro duelam entre si na noite desta quarta-feira, no estádio Mineirão, às 19h. As duas equipes estão com 40 pontos, três a menos que o Inter, mas se empatarem em número de pontos com o Colorado estão melhor no critérios de desempate.

Com 43 pontos na tabela, o Inter tem saldo negativo de dois gols enquanto o Cruzeiro tem saldo positivo de 2. Já o Vasco superaria o clube gaúcho por ter uma vitória a mais, caso vença fora de casa. Portanto, se houver um vencedor, seja qual for, o Inter vai para a 14ª colocação.

O time treinado por Eduardo Coudet receberá o Bragantino no próximo domingo, no estádio Beira-Rio, às 18h30. Para se distanciar de vez do Z-4 a vitória é imprescindível. Para ter casa cheia a direção colorada fez promoção para a partida. Sócios, de qualquer modalidade, não pagam ingresso nos portões 3 e 7 e na área livre. E, os da modalidade carteira vermelha ainda podem levar um acompanhante.

Veja Também