Inter pode poupar Alan Patrick contra o Fortaleza

Alan Patrick é, de longe, o principal jogador do Inter em 2023. É o único que, além de manter o rendimento mostrado do ano passado, melhorou. Por isso, a sua ameaça de lesão, no segundo tempo da partida contra o CSA, causou enorme apreensão na comissão técnica. Ontem, ele apresentou-se melhor no CT Parque Gigante. A sua participação na partida contra o Fortaleza, neste sábado, ainda está indefinida.

A comissão técnica, apesar de ele não ter uma lesão, pode optar por poupá-lo deste compromisso já pensando nos jogos seguintes. Na terça-feira, o Inter pega o Milionários, no Beira-Rio.

A boa notícia dessa quarta-feira foi a volta aos treinos de Mário Fernandes. Se ele tiver condições de jogar, resolve o problema da lateral-direita. Contra o CSA, Mano improvisou Matheus Dias e, depois, Vitão neste setor.

Fim do ciclo de contratações

Nos últimos dias, o Inter apresentou as contratações de Jean Dias, Gustavo Campanharo, Gabriel Barros e, mais recentemente, do volante Rômulo. São jogadores em nível de grupo, sem credenciais para assumir a titularidade imediatamente, como admitem os próprios dirigentes.

“Nós tentamos a contratação de atletas mais experimentados, mas não conseguimos. Estávamos monitorando os estaduais e foi daí que buscamos as soluções para aumentar o nível de competitividade”, afirmou nessa quarta-feira o executivo William Thomas. A princípio, o ciclo de contratações acabou.