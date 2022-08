Inter poderá contar com volta de Moledo contra o Corinthians

publicidade

Recuperado da lesão na panturrilha sofrida em 31 de julho, Rodrigo Moledo até esteve no gramado do CT Parque Gigante nesta quinta-feira, mas ainda não fará parte dos relacionados do Inter contra o Juventude, partida agendada para a próxima segunda-feira, às 20h, em Porto Alegre. O defensor fará um trabalho especial no Beira-Rio para readquirir ritmo de jogo e assim ficar à disposição do técnico Mano Menezes.

Nesses próximos dias, Moledo ficará entregue à preparação física e fará trabalhos específicos. A tendência é de que o zagueiro esteja pronto para atuar no jogo contra o Corinthians, no outro domingo, dia 4 de setembro, em Itaquera.

O último jogo de Moledo com a camisa do Inter foi ainda em julho, na derrota de 2 a 1 para o Palmeiras, no Allianz Parque. Desde então, a defesa do Colorado tem sido formada basicamente por Vitão e Gabriel Mercado, sendo que Kaique Rocha tem ficado como alternativa.

Sem Moledo, o grupo treinou movimentações ofensivas nesta quinta. O grupo foi dividido em trios de ataque e trios de defesa e o exercício consistia em criar triangulações para finalizar o lance.