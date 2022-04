Inter prepara anúncio de Willian Thomas como novo executivo de futebol

publicidade

O Inter deixou a janela de transferências se encerrar para anunciar o seu novo executivo de futebol. Após o cargo ficar vago por 40 dias, justamente em uma época fundamental da temporada, o clube fechou a contratação e deve anunciar ainda nesta quinta-feira a chegada de William Thomas. Ele vai substituir Paulo Bracks, demitido no início de março, após a queda do Inter da Copa do Brasil diante do Globo.

William Thomas estava no Avaí, que já comunicou oficialmente o seu desligamento. Antes, teve duas passagens pelo Athletico Paranaense, onde foi um dos protagonistas da implementação do Departamento de Inteligência do Futebol (DIF), o equivalente ao Centro de Análise e Prospecção de Atletas (Capa) colorado.

O setor é o responsável pelo monitoramento de mercado e a análise de desempenho de atletas do próprio clube e também dos times adversários. O profissional também tem uma passagem curta pelo Santos. Thomas foi colega de Paulo Autuori, que também chegou ao Inter, no Athletico Paranaense.

