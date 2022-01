Inter promete acelerar "mudança de fotografia" em 2022

publicidade

Wesley Moraes desembarcou no aeroporto Salgado Filho nessa quinta-feira, no início da tarde, e foi ao CT Parque Gigante passar por exames médicos e assinar um contrato até dezembro. O centroavante é o primeiro reforço confirmado do clube para a temporada 2022, mas está longe de ser o último. Os dirigentes colorados trabalham para anunciar pelo menos mais quatro ou cinco contratações nos próximos dias. O processo de reformulação do grupo está atrasado, mas deve ser acelerado de agora em diante. Várias tratativas estão perto de um fechamento, mas ainda não foram confirmadas pelo clube.

O atacante Nikão, de 29 anos, que assinará um contrato de quatro temporadas, é uma delas. Outra envolve o volante Liziero, do São Paulo, que deve vir a Porto Alegre nos próximos dias para fechar o negócio e ser apresentado. O objetivo dos dirigentes era ter o grupo praticamente formado, incluindo saídas de jogadores fora dos planos e chegadas de reforços, já na reapresentação após as férias, na terça-feira. Porém, o clube encontrou um mercado ainda mais complicado do queonormal, com pouca movimentação. Além disso,o Inter tem uma capacidade financeira limitada, o que impede a realização de negócios mais dispendiosos.

Em resumo, até agora, o Inter usou a criatividade para buscar seus reforços. Wesley Moraes chega em uma situação especial, com contrato de empréstimo. Nikão, por sua vez, deve ser contratado porque o seu vínculo com o Athletico Paranaense se encerrou em dezembro. Livre no mercado, optou pelo contrato longo (quatro anos) oferecido pelos colorados. Liziero, por sua vez, foi envolvido em um negócio duplo, que também prevê a ida de Patrick para o São Paulo.

Usando essa fórmula, por exemplo, o Inter via a possibilidade de investir em Ricardo Goulart, livre no mercado desde que deixou o futebol chinês. Outro jogador que segue nos planos é Marinho, do Santos. Além disso, o clube buscar um volante, laterais e extremas. Ou seja, apesar do esforço dos dirigentes, Alexander Cacique Medina, que será apresentado hoje pela manhã e dará a sua primeira entrevista como técnico colorado, começará a pré-temporada na próxima semana com o grupo ainda incompleto. E tudo indica que o processo de idas e vindas ainda deve demorar algumas semanas para estar finalizado.