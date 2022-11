Inter quer alimentar competição interna com reforços sem sair do trilho da responsabilidade em 2023

publicidade

O Inter encerrou a temporada 2023 em grande estilo e com uma grande campanha no Campeonato Brasileiro. O vice-campeonato na liga nacional veio com uma goleada sobre o campeão Palmeiras por 3 a 0. Após o resultado, o presidente Alessandro Barcellos foi aos microfones para avaliar o desempenho da equipe e projetar o futuro. Em sua manifestação, o dirigente deixou claro que a ideia do clube é reforçar o grupo comandado por Mano Menezes, mas disse que não irá fazê-lo a qualquer custo, justamente para não prejudicar a condição financeira da instituição.

"Nós precisamos sempre vender jogadores, isso é evidente. Na situação financeira em que estamos, precisamos achar condições de compra. Esse é um trabalho bastante difícil para quem tem responsabilidade. Sabemos que é um momento importante em que o torcedor cria expectativa, mas não sairemos do trilho da responsabilidade. Nós queremos ser campeões, mas não a qualquer custo", afirmou.

Barcellos comentou que é necessário que o Inter mantenha o que já vem dando certo. "Não existe jogador que chegue com a certeza da titularidade. Existem bons jogadores que sabem que podem vestir a camisa titular do Inter. A competitividade interna cria ambiente de respeito entre um e outro. O treinador é responsável por dar esta condição. Esse é o nosso principal trabalho: dar ferramentas e condições. Precisamos usar muita informação para errar o menos possível. Acho que as janelas deste ano já mostraram isso. Esperamos trabalhar desta forma porque é assim que uma equipe com receita menor consegue ter competitividade", argumentou.

O presidente colorado salientou que o Inter terminou 2022 com uma campanha importante no Brasileirão. "Não foi da maneira que gostaríamos, mas não podemos deixar de considerar que tivemos uma campanha com recorde nos pontos corridos. Foi a primeira vez que um time com cinco derrotas não é campeão. Isso mostra a competência do trabalho que o Palmeiras desenvolveu, mas valoriza muito a segunda colocação", ponderou.

